Ley ordena pago a deudas atenta seguridad jurídica

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Cámara de Diputados envió a comisión especial la ley observada por el Poder Ejecutivo que autoriza el pago de deudas por obras ejecutadas a pequeños contratistas, trabajos de mantenimiento correctivo en escuelas, supervisores y asfalteros.

La medida fue tomada, por violación a principios esenciales de la Constitución, legalidad presupuestaria, sostenibilidad fiscal y responsabilidad financiera, transparencia v seguridad jurídica.

En la misiva, dirigida al presidente del hemiciclo, Alfredo Pacheco, el presidente Luis Abinader expresa que se vio en la obligación de formular observaciones a la referida pieza legislativa, en razón de que persisten situaciones jurídicas que ameritan una nueva revisión por parte del Congreso Nacional, por lo que observó los artículos de 1 al 14.

El mandatario expone en el documento que la ley ordena pagos sin garantizar la provisión de fondos y sin que la deuda pública fuere cierta, líquida y exigible. Señala a la Cámara de Diputados que la Constitución dominicana consagra una serie de principios esenciales, destinados a garantizar la transparencia y racionalidad del gasto público.

Entre esos, destaca la sostenibilidad fiscal y la responsabilidad financiera, legalidad presupuestaria y transparencia, así como el control del gasto público.

En efecto, precisa, el artículo 233 de la Constitución dispone que el Poder Ejecutivo debe programar sus ingresos y gastos considerando la sostenibilidad fiscal, asegurando que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del Estado.

La Cámara de Diputados también aprobó un grupo de resoluciones sobre demanda de obras en diferentes comunidades del país, piezas que fueron sometidas por diversos legisladores que procuran bienestar para sus territorios.