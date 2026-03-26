Senador Julito Fulcar resalta impacto de iniciativa “Ciudadano Modelo RD”

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El senador por la provincia Peravia, Julito Fulcar, resaltó que el programa “Ciudadano Modelo RD”, iniciativa dirigida a fortalecer los valores ciudadanos y la convivencia pacífica en esa demarcación geográfica, ha tenido un crecimiento exponencial.

En la presentación de las memorias de gestión 2024-2025, el legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) recordó los inicios de lo que hoy es un referente de civismo para todo el país.

Al intervenir en el auditorio de la UASD-Baní, el legislador rememoró el momento, hace dos años, cuando el empresario Ramón de los Santos, presidente de la Unión de Comerciantes de Peravia, se le acercó para presentarle la visión de este proyecto.

Valoró la valentía del empresariado y los comerciantes banilejos al asumir esta responsabilidad de un plan ciudadano que impacta directamente en la seguridad vial, la educación ciudadana y la convivencia pacífica.

Expresó que, pese a reconocer los grandes retos que implicaba transformar la cultura ciudadana, decidió ponerse a disposición de inmediato y ofrecer todo su respaldo a este proyecto.

Fulcar, quien además es gestor del Plan Estratégico Peravia 2025-2055, manifestó su orgullo al ver cómo una idea que nació con un plan piloto local ha logrado traspasar las fronteras de la provincia.

“El éxito de este proyecto ha sido tal, que hoy en día ya no hablamos de Ciudadano Modelo solo en Peravia, sino de Ciudadano Modelo de la República Dominicana”, enfatizó el senador ante un auditorio compuesto por ministros, empresarios y líderes sociales.

El senador reiteró que el orden ciudadano y el respeto a las leyes son los pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de cualquier sociedad.