Senasa dice brinda servicios normales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) informó que brinda sin interrupciones todos los servicios de salud a los más de 7.4 millones de afiliados.

En una nota explicó que la red actual está compuesta por más de 7,812 médicos independientes, 301 clínicas, 460 centros especializados, 147 laboratorios, más de 50 centros de imágenes y 979 farmacias habilitadas, 185 hospitales, 103 centros de atención primaria, “lo que asegura acceso oportuno a consultas, diagnósticos, tratamientos especializados, medicamentos y procedimientos de todos los niveles de atención.

Destaca que esto permite mantener la continuidad de tratamientos de alto costo, cirugías, estudios diagnósticos, internamientos, emergencias, atenciones ambulatorias, rehabilitación, y demás servicios esenciales.