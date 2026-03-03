Este será el futuro del cocodrilo americano que se escapó en Puerto Plata

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

PUERTO PLATA (República Dominicana). – El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó, a través del Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, que fue captado de manera segura el cocodrilo americano (Crocodylus acutus) que había escapado durante el pasado fin de semana de un centro turístico ubicado en esta provincia, como consecuencia del incremento extraordinario de las precipitaciones registradas en la zona.

De acuerdo con las evaluaciones técnicas realizadas, las lluvias provocaron un aumento inusual del nivel del agua dentro del área de confinamiento del animal, superando de forma excepcional los parámetros para los cuales está diseñado el sistema de contención. Esta condición permitió que el ejemplar sobrepasara los límites físicos del recinto y saliera temporalmente del área de resguardo.

Las autoridades precisaron que las instalaciones contaban con medidas de seguridad acordes con los estándares establecidos para el manejo de fauna silvestre, y que el hecho respondió a un evento meteorológico extraordinario, sin que se registraran fallas estructurales en el sistema de seguridad.

Tras el reporte, la institución activó de inmediato un equipo técnico especializado que logró la localización y captura del animal, priorizando en todo momento la seguridad de la población y el bienestar del ejemplar.

¿A dónde irá el cocodrilo?

Aunque el animal fue capturado de manera segura, las autoridades informaron que, por criterios técnicos y de manejo responsable de la fauna, este será retornado al lugar donde se encontraba previamente, un parque temático autorizado, bajo estrictas medidas de seguridad. Se aclaró que el reptil no puede ser liberado en el Lago Enriquillo, ya que hacerlo implicaría una alteración del equilibrio de las poblaciones que habitan de forma natural en ese ecosistema. Asimismo, se explicó que el animal está debidamente registrado y que su permanencia en el parque temático es la opción más adecuada para garantizar tanto su bienestar como la protección del entorno natural.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales agradeció la colaboración de la ciudadanía y reiteró la importancia de notificar oportunamente a las autoridades ante cualquier avistamiento de fauna silvestre fuera de su entorno controlado, recordando que el cocodrilo americano es una especie protegida cuyo manejo requiere personal capacitado y procedimientos técnicos especializados.