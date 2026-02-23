Servicio del Metro SD fue restablecido y será gratis hasta terminar la jornada de este lunes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director de la empresa Metropolitana de Transporte, Jhael Isa, informó la tarde de este lunes que el servicio del Metro de Santo Domingo fue restablecido, luego del apagón que dejó a oscuras a gran parte del país.

"Hemos restablecido las operaciones luego de realizar pruebas de circulación y verificación ante las fluctuaciones de carga eléctrica, con el objetivo de garantizar que estas no afecten la seguridad de nuestros usuarios", dijo Isa.

Añadió que la parada programada, previa a la hora pico, se realizó como medida preventiva para asegurar que el sistema opere bajo condiciones seguras y controladas.

La entidad informó en sus redes sociales que, hasta terminar la jornada de este lunes, el servicio del Metro será gratuito.

Tanto el Metro como el Teleférico habían salido de servicio producto del la falla eléctrica. Más temprano, usuarios reportaron problemas en algunas paradas de ese transporte masivo.

La causa

El Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) había logrado restablecer alrededor del 30 % del abastecimiento eléctrico a las 3:30 p.m., tras el apagón nacional registrado esta mañana. Las autoridades informaron que la interrupción fue provocada por el disparo de una línea de transmisión de 138 kilovoltios en el tramo Hainamosa–Villa Duarte, lo que generó una falla mayor en la red eléctrica nacional alrededor de las 10:50 a.m.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, ofreció estos detalles durante una rueda de prensa y afirmó que trabajan en la reposición ordenada del servicio en todo el territorio nacional.

“El primer objetivo es restablecer el sistema con rapidez, pero también con el cuidado que requiere un sistema de esta naturaleza”, indicó el funcionario.

Durante el encuentro con las autoridades del sector eléctrico, Santos explicó que desde el primer minuto del evento se activaron los protocolos de emergencia del SENI, con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible y garantizar la estabilidad del sistema.