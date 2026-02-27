¿Qué es un puerto de lanzamiento espacial y cómo funciona?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Luego de que se diera a conocer que en República Dominicana se instalaría un puerto de lanzamiento espacial en Oviedo, provincia Pedernales, han surgido interrogantes sobre qué es exactamente una infraestructura de este tipo y cómo opera.

¿Qué es un puerto espacial?

De acuerdo con Aerospace Security, un proyecto del Center for Strategic & International Studies (CSIS), un puerto espacial es una instalación terrestre desde la cual se ha realizado al menos un lanzamiento orbital exitoso.

Por su parte, la Universidad de Navarra define un puerto espacial como el espacio geográfico elegido para desarrollar proyectos espaciales, especialmente en su fase de lanzamiento. Esta etapa incluye todas las operaciones hasta que la nave se estabiliza en su órbita definitiva, así como las actividades de apoyo necesarias.

Además del lanzamiento, en un centro espacial también pueden realizarse tareas de desarrollo, fabricación, pruebas y mantenimiento de vehículos espaciales.

Aunque la mayoría de los lanzamientos orbitales se realizan desde instalaciones terrestres, también es posible hacerlo desde plataformas marítimas.

¿Dónde se construyen y por qué?

El CSIS explica que los puertos espaciales terrestres suelen ubicarse en zonas geopolíticamente favorables y en regiones físicamente óptimas para los lanzamientos.

Entre las características más buscadas están:

Proximidad al ecuador.

Posibilidad de lanzar hacia el este o casi al este.

Condiciones ambientales favorables.

Históricamente, muchas operaciones espaciales estuvieron vinculadas al desarrollo de misiles balísticos. Por esa razón, varios centros de prueba de misiles intercontinentales terminaron convirtiéndose en puertos espaciales.

Debido al riesgo político asociado al desarrollo de misiles y a las pruebas orbitales, algunos puertos espaciales fueron creados manteniendo en secreto su ubicación exacta. En al menos un caso, su existencia fue negada durante más de 15 años.

¿Cómo han evolucionado?

Un estudio del CSIS publicado en 2019 señala que hace más de 60 años la Unión Soviética utilizó un derivado de su cohete R-7 -considerado el primer misil balístico intercontinental del mundo- para colocar en órbita un satélite artificial. Ese lanzamiento marcó el inicio de operaciones desde el puerto espacial hoy conocido como el Cosmódromo de Baikonur.

Desde entonces, vehículos de lanzamiento han alcanzado la órbita desde 27 puertos espaciales en todo el mundo.

Según el mismo estudio, la tasa de lanzamientos espaciales proyecta un crecimiento exponencial en los próximos años, lo que convertiría a los puertos espaciales en un elemento cada vez más estratégico y potencialmente limitante dentro de la industria espacial global.