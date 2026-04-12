Sistema frontal y vaguada provocarán aguaceros fuertes la tarde de este domingo

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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que un sistema frontal y una vaguada asociada continuarán incidiendo sobre el país, provocando aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, especialmente durante la tarde, en distintas regiones del territorio nacional.

La institución explicó que durante las horas matutinas, se prevén lluvias entre débiles y moderadas, con tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento en Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná y Monte Plata.

Para la tarde, las precipitaciones se intensificarán de manera significativa, con aguaceros fuertes, frecuentes tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, principalmente en Hato Mayor, El Gran Santo Domingo, Sánchez Ramírez, Duarte, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez, El Seibo y La Romana, entre otras localidades bajo niveles de alerta y aviso meteorológico.

El organismo señaló que las temperaturas comenzarán a sentirse ligeramente frescas en horas de la tarde, debido al cambio en la dirección del viento hacia el noreste. Estas condiciones, sumadas a las precipitaciones, favorecerán un ambiente más agradable, tornándose fresco durante la noche y la madrugada, especialmente en zonas de valles y montañas.

En cuanto a las condiciones marítimas, en la costa atlántica, desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Punta de Manzanillo (Monte Cristi), se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas, navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro, debido a oleaje anormal. En la costa caribeña no se presentan restricciones.

Alertas y avisos meteorológicos

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet informó que, debido a las lluvias registradas y a las previstas, fueron modificados los niveles de alerta y aviso meteorológico. Actualmente, se mantienen bajo aviso las provincias La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, San José de Ocoa, Monte Plata, Elías Piña, Puerto Plata, Monseñor Nouel, Espaillat, Hermanas Mirabal y Sánchez Ramírez.

Asimismo, se encuentran en alerta Hato Mayor, El Seibo, Bahoruco, Independencia, Duarte, Samaná, San Juan, Dajabón, San Cristóbal, María Trinidad Sánchez y el Gran Santo Domingo, ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra. Estas alertas podrían ser ajustadas en las próximas 24 a 72 horas.

El Indomet exhorta a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil