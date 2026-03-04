SNS con superávit de casi tres mil millones en 2025

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

El Servicio Nacional de Salud (SNS) habría tenido un superávit de casi RD$3,000 millones en el año 2025, de acuerdo con lo expuesto en un documento de la institución que maneja la red de hospitales. Sin embargo, ese superávit no implica que la institución tenga suficiente presupuesto para su funcionamiento pues en salud los fondos siempre son insuficientes, acotan los economistas.

El Servicio Nacional de Salud, asegura que no existe un déficit presupuestario por mal manejo de fondos, como se había discutido en medios digitales y otras plataformas. El doctor Julio Landrón, director ejecutivo del SNS insiste en que cuando habla de deficit se alude a una deuda histórica acumulada durante otras gestiones. Se refiere, insiste a compromisos institucionales acumulativos.

Desde el SNS destacan en que tienen condiciones tan favorables que unos 50 hospitales no tienen deudas y otros tienen excedentes financieros, lo que a su juicio habla de una gestión financiera organizada.

El ex director del SNS, Chanel Rosa Chupany dijo que es necesario entender una institución pública tiene un presupuesto de ingresos y gastos. Asegura que cuando se habla de deuda histórica, se plantea a que no se reciben los recursos necesarios para cubrir la demanda de los centros de salud. El contexto de la discusión es que el doctor Landrón mencionó la palabra déficit, durante una entrevista