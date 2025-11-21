Qué se sabe sobre el arresto de 16 personas vinculadas a red de lavado de activos y narcotráfico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las autoridades dominicanas arrestaron a 16 personas, incluyendo empleados o personal contratado del Puerto Multimodal Caucedo, por presuntos vínculos con una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Se trata de José Augusto Rodríguez Sánchez (el Rubio), Melvin Manuel Fis Taveras, Wilmer Evangelista Rumaldo, Ángel David Féliz Cuevas, Francisco Alberto Paulino Castro (Francis o el Compadre), Edwin Alberto Mejía Guerrero, Fernando Javier Castro Ramos, Wilson Tomás Altagracia de la Cruz, Leandro Manuel Arias Santana (Berni), Cleudi Zapata, Manuel Almancio Moreno de los Santos, Fernando de Jesús Ventura Segura, Jonathan Ditren (el Brujo), Mauricio Josué Castillo y José Alberto López Alcántara (Bururun), quienes habrían aprovechado sus niveles de acceso a la terminal para el trasiego de sus operaciones ilícitas.

“El grupo fue apresado durante 36 allanamientos realizados por 40 fiscales y 312 agentes de la DNCD en distintas zonas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo (Boca Chica) y San Pedro de Macorís”, indicó el Ministerio Público mediante un comunicado.

A continuación te compartimos una galería de videos y fotos del operativo:

Intervención antidrogas en imágenesFuente externa

