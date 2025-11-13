Lo que reveló un estudio del Ideice sobre los participantes y egresados de Prepara

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Más de un 80 % de participantes y egresados del nivel secundario del subsistema de Educación para Personas Jóvenes y Adultas (Prepara) del Ministerio de Educación (Minerd), correspondientes a las promociones (2021–2024), reconocieron un impacto positivo en sus vidas, consolidando su rol como una alternativa educativa significativa de acuerdo con un estudio del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice).

De igual manera, la mayoría (80 %) de los participantes y egresados en las Escuelas Laborales del Minerd, del mismo período, valoraron de forma positiva la calidad, utilidad y aplicabilidad de los conocimientos adquiridos durante su formación.

Los resultados fueron presentados durante el Seminario de Investigación Educativa Ideice–EPJA 2025, en el que se socializaron los principales hallazgos del estudio “Educación que cambia vidas: informe de resultados sobre la influencia de las Escuelas Laborales y el Nivel Secundario - Prepara, en las condiciones y calidad de vida de participantes y egresados”.

El estudio evalúa la influencia de estos programas en la calidad de vida de jóvenes y adultos participantes.

La EPJA: una política pública con impacto social



El doctor Jesús Andújar Avilés, director ejecutivo del Ideice, destacó que estas investigaciones demuestran que la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) trasciende su carácter de subsistema educativo.

“Es una política pública con profundo impacto social, económico, humano y, a través de ella, miles de dominicanos encuentran nuevas oportunidades para aprender, emprender, trabajar y participar activamente en la sociedad”, precisó el doctor Andújar Avilés al encabezar la apertura del seminario.

El titular del Ideice definió el evento, como un espacio que promueve el diálogo, el análisis y la reflexión sobre la educación dominicana, convencidos de que la investigación rigurosa y comprometida es la base de toda mejora educativa.

Visibilizar logros y fortalecer políticas públicas



La directora del Subsistema de Educación de Personas Jóvenes y Adultas del Minerd, Katy Ogando, señaló que estas investigaciones representan una oportunidad valiosa para visibilizar las experiencias y logros de los participantes y egresados de las Escuelas Laborales y de Prepara.

A la vez, dijo que, con sus resultados, se podrán identificar fortalezas y áreas de mejora que contribuyan a elevar la calidad de la formación que reciben miles de dominicanos que buscan mejorar sus vidas por medio de la educación técnica y media.

“Cada una de estas investigaciones brindan a nuestro Ministerio una oportunidad para la creación de políticas públicas más focalizadas y sostenibles, que se convierten en oportunidades claves para promover una mayor equidad, reducir brechas sociales y fomentar la inclusión”, expresó Ogando.

En el seminario, participaron también, los encargados de Investigación y Divulgación Científica, doctores Adrián Gutiérrez y Lucía Castro Araújo, respectivamente, quienes socializaron los resultados de sendos estudios; y Julián Álvarez, director de Evaluación e Investigación del Instituto.

De igual manera, asistieron José Alberto Contreras, director de Supervisión Educativa del Minerd; Ángela Montero, encargada de Educación Laboral de la Dirección de Jóvenes y Adultos; directivo del Ideice y los directores regionales educativa 18, Virginia Encarnación, de Bahoruco-Independencia; 13, Cynthia Jiménez, de Montecristi y 17, Buenaventura Enrique de la Cruz.

También, representantes de otras entidades, investigadores, universidades e institutos de educación superior y, de manera especial, técnicos regionales y distritales, y docentes, de Educación de Jóvenes y Adultos, quienes ponderaron los informes y externaron preguntas durante un panel efectuado en el marco de la actividad.

Hallazgos del estudio sobre Prepara



La doctora Lucía Castro Araújo, directora de Divulgación Científica del Ideice, presentó los resultados del estudio de percepción e influencia de Prepara.

Los datos indican que los participantes valoran la contribución del programa a la mejora de sus condiciones de vida en un nivel medio-alto (M = 3.888).

Más del 80 % de los participantes reportaron una mejora alta o muy alta en aspectos como:

* Confianza en sí mismos (81.5 %),

* Capacidad para organizar tareas (83.3 %),

* Promoción del respeto a los derechos humanos (80.4 %).

Entre los egresados, los mayores impactos se observan en:

* Organización de tareas (88.6 %),

* Promoción del respeto a los derechos humanos (87.2 %),

* Reflexión ética (85.2 %),

* Pensamiento reflexivo (86.8 %),

* Comunicación interpersonal (83.9 %).

El estudio se basó en una muestra de 2,796 personas, incluyendo 1,919 participantes, 285 egresados y 592 docentes, abarcando las 18 regionales educativas del país.

Castro Araújo señaló que los resultados confirman el papel de Prepara en el fortalecimiento de habilidades críticas y sociales, así como en la consolidación de valores éticos y ciudadanos.

Resultados sobre las Escuelas Laborales

Por su parte, el doctor Adrián Gutiérrez, encargado de Investigación del IDEICE, presentó los hallazgos del estudio sobre las Escuelas Laborales, basados en una muestra representativa de 1,075 sujetos (490 participantes, 372 egresados, 157 docentes y 56 directores).

El perfil sociodemográfico revela una predominancia femenina superior al 80 % en todos los grupos analizados.

El estudio evidenció impactos significativos en la continuidad educativa, la inserción laboral y el emprendimiento, aunque con variaciones según el perfil del egresado.

Las áreas de mayor demanda son Imagen Personal, Arte y Textil-Confección, mientras que persisten desafíos en la diversificación hacia sectores emergentes y en la reducción de la brecha de género en áreas técnicas.

Gutiérrez destacó que, aunque muchos participantes logran generar ingresos a partir de los conocimientos adquiridos, una proporción reducida continúa estudios o se mantiene laborando en el área de formación, lo que plantea el reto de garantizar la sostenibilidad del impacto a largo plazo.

En resumen, el estudio confirma que las Escuelas Laborales son una política educativa de alto impacto social, especialmente entre mujeres y sectores vulnerables, aunque requieren fortalecimiento estructural y pedagógico para asegurar su pertinencia y efectividad.

El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice) es un órgano público descentralizado del Ministerio de Educación, creado mediante la Ordenanza No. 03-2008 del 25 de junio de 2008, que tiene a su cargo la gestión de la evaluación y la investigación de la calidad educativa, generando hallazgos que contribuyen a la toma de decisiones basadas en evidencia científica.