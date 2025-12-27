Estado socorre a los afectados de explosión

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El Gobierno dispuso ayer la entrega de raciones alimenticia y enseres para el hogar a familias afectadas por la explosión el domingo pasado de una tubería del acueducto Cibao Central en La Zanja, Sabana Iglesia, en Santiago, que inundó varias viviendas y establecimientos en esa zona y dejó sin servicio de agua potable a más de 800 mil usuarios.

La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) empezó el proceso que consiste en una primera fase en la entrega de camas, colchones, estufas, tanques de gas, raciones alimenticias y otros utensilios esenciales, que fueron dañados por el agua que entró a sus hogares y negocios.

Edgar Augusto Féliz Arbona, director ejecutivo del DASAC refirió que “tan pronto ocurrió el hecho (el domingo pasado despés de las nueve de la mañana) el presidente Luis Abinader Corona, manifestó su interés en que esas familias recibieran el apoyo de manera inmediata del Gobierno”. Dijo que instruyó la activación de un operativo de respuesta rápida para brindar asistencia oportuna a los hogares impactados por ese hecho.

La subdirectora de DASAC, Luz Estrella, quien está a cargo del operativo, afirmó que dan seguimiento a cada uno de los hogares afectados, “cumpliendo las instruccciones del presidente Abinader Corona. Residentes de La Zanja agradecieron el apoyo.