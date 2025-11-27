Estas son las "fuertes reacciones" al acuerdo entre Republica Dominicana y Estados Unidos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El reciente acuerdo firmado entre el presidente Luis Abinader y el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hesdteg, que autoriza a Estados Unidos el uso provisional de áreas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas como parte de la operación antidrogas Lanza del Sur, ha generado intensas reacciones tanto en el país como en la región.

Críticas desde Venezuela

El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, calificó la decisión como una “locura imperial”, asegurando que la medida convierte a República Dominicana en un punto estratégico para operaciones militares estadounidenses. “Todos los días inventan una cosa y si no la inventan la reciclan”, expresó en su programa televisivo, acusando a Washington de utilizar al Caribe como plataforma de presión regional.

Preocupación en la opinión pública dominicana

El periodista Ricardo Nieves advirtió que el acuerdo podría implicar a República Dominicana en un eventual conflicto con Venezuela. En su espacio El Café con Nieves, señaló que el país no debe servir de “plataforma logística para agredir a otra nación”, subrayando la vulnerabilidad geopolítica dominicana por su dependencia histórica de Estados Unidos.

Contexto del acuerdo

El gobierno dominicano defendió la medida como parte de un esfuerzo regional para combatir el narcotráfico, destacando que el permiso es limitado y temporal, y que se circunscribe a operaciones específicas de vigilancia aérea y logística.