Sugiere al Gobierno arancel 2.5 % importación cerdo EU

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

Un experto en bioseguridad de granjas porcinas sugirió al Gobierno dominicano ponerle un arancel de 2.5% a las importaciones totales de carne de cerdo, con el que obtendría un fondo de US$40 millones, suficiente para rescatar la industria porcina, diezmada por la Peste Porcina Africana (PPA).

El doctor Carlos Trincado consideró que las autoridades también podrían implementar un programa de eliminación total de los pocos cerdos que quedan y compensar a los productores, con un fondo estimado en US$25 millones. Trincado, quien estuvo en el país en el 2021 contratado por la FAO, expresó que ya el país cuenta con un fondo de RD$600 millones o US$10 millones.

Recordó que el país perdió la seguridad alimentaria de la carne de cerdo y continuar con las políticas actuales solo garantiza un daño irreparable al sector porcino comercial dominicano.

Agregó que es imperativo que las autoridades tomen decisiones para cambiar el rumbo de esta crisis porcina. Indicó que el sector porcino del país está afectado por una crisis profunda, por el mal manejo de la PPA.

Trincado le respondió al administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán; al director de Ganadería, Abel Madera, y a Diego Rojas, coordinador del Plan Nacional Bioseguridad Porcina de FAO, quienes habían refutado una declaración sobre el manejo de la PPA en el país. Indicó que los primeros 4 años de gestión contra la PPA, con US$170 MM entre aportes del USDA-APHIS y fondos del Gobierno dominicano, no dieron los resultados esperados. “Los récords de importación de carne de cerdo son el índice de esta crisis y la situación va a de mal en peor”, dijo el experto.

Agregó que en enero de este año el país importó de Estados Unidos 8,108 toneladas de carne de cerdo, un 25% más en relación con el 2025.

Expresó que resulta difícil comprender los resultados que se pretenden obtener con un presupuesto de menos de 6% (RD$600 millones) de lo invertido en los primeros 4 años de la PPA.

Indicó que el Plan Nacional de Bioseguridad solo reporta el 4.2% de “éxito” (27 granjas “bioseguras” de 640. “Decir que hay 640 granjas tecnificadas, es ignorar la realidad de la industria porcina del país. Si así fuera, bajaría considerablemente las importaciones”, precisó.

Consideró que comparar la producción porcina dominicana con potencias como España, China y Vietnam es un error técnico; sus poblaciones son en millones de cerdos, la capacidad de exportación de España (US$10 mil millones) y la bioseguridad de China y España no guarda relación con la realidad dominicana para justificar la no eliminación de los pocos cerdos existentes, sin una bioseguridad efectiva y sin capacidad de exportación.

Trincado afirmó que “hoy solo queda la eliminación de la población porcina del país para permitir resurgimiento del sector, medida que cuenta con el respaldo del Colegio Médico Veterinario Dominicano, asociaciones de productores de cerdos y destacados expertos dominicanos que participaron en la erradicación de 1978”.