Supérate celebra 1er. aniversario con misa

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La Dirección de Desarrollo Social Supérate conmemoró su primer aniversario con una solemne misa celebrada en la Catedral Primada de América, en un acto cargado de reflexión, gratitud y reafirmación del compromiso institucional con las familias más vulnerables del país.

La ceremonia religiosa fue presidida por el padre David Soriano, párroco de la Catedral, quien resaltó la labor que realiza la institución en el territorio a través de los encuentros con las familias beneficiarias de los programas de Supérate. De su lado su directora, Mayra Jiménez, dijo que el primer aniversario Supérate responde a la visión del presidente Luis Abinader de fortalecer la arquitectura institucional del Estado para los programas de protección social.