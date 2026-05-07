Superintendente aboga por SS que priorice ser humano

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El superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) Miguel Ceara Hatton abogó por el fortalecimiento de la sostenibilidad y el equilibrio en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, priorizando al ser humano con mejoras en las coberturas y en la calidad de los servicios en salud, al conmemorarse el 25 aniversario de la institución.

Con una ceremonia especial, en la que participaron importantes actores del sistema, la entidad celebró un cuarto de siglo, en una actividad en el Senado de la República, escenario donde tuvo su origen la Ley 87-01.

Una nota dice que durante su discurso, Miguel Ceara Hatton afirmó que desde que ocupó la posición de superintendente ha reflexionado profundamente las tensiones naturales en la Seguridad Social.

“Estamos convencidos de que la salud debe estar por encima de cualquier lógica de mercado. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Tener esa dimensión humana clara, en cada una de nuestras acciones e iniciativas, es determinante para el bienestar de millones de personas, especialmente los más vulnerables”, expresó.

También destacó las iniciativas más relevantes que la superintendencia ha impulsado en el transcurso de 25 años, en aras de mejorar los servicios a los usuarios, fortalecer la salud y la protección ante riesgos laborales en beneficio de los afiliados.

Entre los temas transcendentales que la Sisalril ha asumido con responsabilidad, resaltó la implementación del Per Cápita Diferenciado por edad y sexo, un esquema para la redistribución de recursos a las ARS, que busca asegurar un sistema más justo, equitativo y sostenible para garantizar la atención en salud.