Esta tarde audiencia fiscal caso soborno

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Está en espera de la audiencia en la que esta tarde a las 2:00 le será conocida coerción, un fiscal acusado de gestionar y recibir en una entrega controlada diez mil dólares de una persona bajo investigación del Ministerio Público, que dijo pedirá un año de prisión.

Una nota de la Procuraduría General señala que la investigación del caso la dirige la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, quien ha dicho que no tolerará corrupción en la institución pero no explicó del sobornador.

El texto expresa que solicitó a la Corte de Apelación del Distrito Nacional la designación de un juez instructor y que el Ministerio Público arrestó la noche del viernes al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, adscrito a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa.

El texto afirma que le ocuparon el dinero que recibió en la entrega autorizada por un juez. Expone que La solicitud de medida de coerción cuenta de 42 paginas, en las que el órgano de persecución detalla las circunstancias en que se produjo el hecho contra el fiscal Alcántara quien habría sido arrestado en flagrante delito.