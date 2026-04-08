Teleférico de Santo Domingo y Los Alcarrizos reanuda sus servicios

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La OPRET informó este martes que a partir del miércoles 8 de abril de 2026 quedarán reanudados los servicios en las líneas de teleférico de Santo Domingo y Los Alcarrizos, tras varios días de suspensión.

En un comunicado oficial, la entidad invitó a los usuarios a seguir las medidas de seguridad y prevención establecidas, además de mantenerse atentos a los canales oficiales para recibir informaciones y actualizaciones adicionales.

La reapertura de las operaciones busca garantizar la movilidad segura y eficiente de miles de ciudadanos que utilizan diariamente este sistema de transporte como parte del Sistema Integrado de Transporte.