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Teleférico de Santo Domingo y Los Alcarrizos reanuda sus servicios

La reapertura de las operaciones busca garantizar la movilidad segura y eficiente de miles de ciudadanos que utilizan diariamente este sistema de transporte

El teleférico de Puerto Plata.

El teleférico de Puerto Plata.

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La OPRET informó este martes que a partir del miércoles 8 de abril de 2026 quedarán reanudados los servicios en las líneas de teleférico de Santo Domingo y Los Alcarrizos, tras varios días de suspensión.

En un comunicado oficial, la entidad invitó a los usuarios a seguir las medidas de seguridad y prevención establecidas, además de mantenerse atentos a los canales oficiales para recibir informaciones y actualizaciones adicionales.

La reapertura de las operaciones busca garantizar la movilidad segura y eficiente de miles de ciudadanos que utilizan diariamente este sistema de transporte como parte del Sistema Integrado de Transporte.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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