Temor en el 24 de Abril: Por negarse a fiar, delincuentes le entran a machetazos a comerciantes

Santo Domingo. - Una familia de pequeños comerciantes denunció al periódico HOY que fue víctima de una violenta agresión por parte de un grupo de presuntos delincuentes que opera en las inmediaciones de su negocio, porque ellos se negaron a fiarle bebidas alcohólicas.

El señor Nazario Gonzáles de la Cruz, propietario de Colmado La Moringa 2, ubicado en del sector 24 de Abril, en la Av. Nicolás de Ovando, entre las calles 4 y 6, del Distrito Nacional asegura que la banda que atacó a sus hijos mientras atendían su negocio mantiene en zozobra a los residentes.

“Esa gente tiene en zozobra esta comunidad. Ellos habían venido anteriormente y cogieron un romo fio y en está ocasión volvieron a pedir que le fiaran otro romo y mis hijos no quisieron dárselo porque tenían una deuda acumulada, entonces uno de ellos llamó a los otros y llegaron armados con machetes a querer romper todo en mi negocio”, narró el colmadero.

Producto del ataque, su hijo Argenis Gonzáles de la Cruz sufrió una grave herida en una de sus manos, por la cual debió recibir asistencia médica inmediata. Su otro vástago Yeremy Gonzáles de la Cruz, quien también labora en el negocio resultó lesionado durante el incidente, declaró.

A pesar de que la denuncia fue puesta en la Fiscalía de Gualey, la familia asegura que el proceso para darle curso al caso ha sido lento y lleno de trabas burocráticas, expresó Nazario Gonzáles.

“Cada vez que vamos a la Fiscalía nos piden un requisito nuevo: vídeos, certificado médico, fotos de las heridas, testigos… llevamos una semana en eso, buscando justicia y encontrando más obstáculos”, expresó el propietario.

Agregó, “a la fiscalía le llevamos el video de la cámara de seguridad del negocio, donde se ven como mis hijos tuvieron que pelear por sus vidas, porque ese grupo de delincuentes querían matarlos porque ellos se negaron a fiarles la bebida y aun así, las autoridades no han hecho nada, afirmó.

De acuerdo con la denuncia, en el hecho participaron al menos siete individuos, identificados por sus apodos como: “El Maco”, “Bobo Tom”, “Llero”, “Machacho”, “Chochota” y “Mimito”, también conocido como “Ariel”, señalado como responsable de operar un punto de drogas en la zona.

Aunque no han vuelto a agredirlos directamente, la familia denuncia que los agresores continúan merodeando el frente del colmado en actitud provocadora, lo que mantiene en estado de miedo e inseguridad tanto en los afectados como en los vecinos.

La familia hace un llamado urgente a las autoridades policiales y del Ministerio Público para que actúen de manera inmediata, detengan a los responsables y garanticen el derecho a trabajar y vivir en paz de los comunitarios.

“Nosotros solo queremos trabajar tranquilos. Ya está bueno del abuso y la falta de autoridad. Necesitamos protección”, enfatizaron.