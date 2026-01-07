Temperaturas se mantendrán frescas en República Dominicana hasta la próxima semana

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

Durante la noche de este pasado martes, las temperaturas en gran parte de República Dominicana empezaron a descender debido a la entrada de una ligera masa de aire frío, según lo informó el analista meteorológico Jean Suriel a través de su cuenta de X.

Suriel explicó que este cambio en el clima ocurre luego del paso del sistema frontal número 18 por la región del Caribe, como resultado, el país está sintiendo un ambiente más fresco de lo habitual, sobre todo durante las noches y las madrugadas.

"ATENTOS | Han vuelto a descender las temperaturas desde anoche por la entrada de una ligera masa de aire polar a República Dominicana: es la influencia posterior al paso del sistema frontal número 18 por la región caribeña. Algunas ráfagas de viento se están desarrollando en algunas provincias por un sistema de alta presión", dijo a través de la referida red social.

El especialista indicó que en algunas provincias también se están registrando ráfagas de viento, provocadas por un sistema de alta presión que afecta el territorio nacional.

De acuerdo con Suriel, este clima fresco se mantendrá hasta el martes de la próxima semana y las zonas donde se sentirá con mayor intensidad serán las áreas montañosas y la región del Cibao, donde las temperaturas podrían sentirse más bajas de lo normal.