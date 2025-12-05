Impera el silencio en el Colegio Da Vinci tras la muerte de Stephora

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- El Colegio Leonardo Da Vinci, reconocido por su prestigio académico y ser cuna de hijos de la alta clase social de la ciudad corazón, hoy se ha convertido en el foco de atención y críticas mediáticas negativas como nunca antes por guardar silencio y dejar todo al Ministerio Público ante la muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, ocurrida el pasado 14 de noviembre y que lo vincula directamente.

Este viernes, las inmediaciones del centro educativo estaban vigiladas por una patrulla de la Policía Nacional, mientras una pila de periodistas trataba en vano por conocer la versión de directivos de la institución o de algunos padres con hijos que estudian allí.

Los padres (hombres y mujeres) que ingresaban y salían del colegio en busca de sus hijos sanos y salvos, en vez de responder a la prensa por la situación presentada y el dolor que atraviesa la familia de Stephora, demostraban con su silencio y a veces con su actitud violenta el desinterés por el caso.

Luego de una larga espera, un hombre identificado como Nelson, quien dijo ser padre de un estudiante del Colegio Da Vinci, manifestó que después de la tragedia los demás alumnos siguen su curso normal en la institución, al tiempo de señalar que es la Fiscalía la que debe explicar lo sucedido.

“Pero, aquí parece que hay gato entre macuto, ya que el colegio no quiere hablar”, indicó por su lado y en condición de anonimato, el abuelo de una niña a la que pasó a recoger al colegio.

El colegio Leonardo Da Vinci sigue dando clases a casi un mes de la muerte de niña haitiana Stephora. Hoy/Wilson Aracena

Desde las afueras del centro educativo solo se puede observar en el portón de la entrada principal dos letreros de un equipo deportivo masculino campeón denominado “La Cueva de los Lobos”, en la parte frontal del interior matas de pinos al estilo Avenida de los Elíseos, París, Francia y dos guardianes de seguridad.

De acuerdo con algunas fuentes, el Colegio Da Vinci es propiedad de una familia que reside en la comunidad de Jacagua y lidera una firma de abogados que representa a poderosos empresarios de Santiago y Santo Domingo. El Colegio Da Vinco se fortaleció tras el debilitamiento de otras instituciones educativas que gozaban de gran prestigio en Santiago.

Por la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, hija de Lovelie Joseph Raphael, el alcalde Ulises Rodríguez ha solicitado que el hecho se investigue a fondo y se establezcan responsabilidades.

“Si hubo negligencia que se tomen las medidas de lugar; esperamos que se profundicen las investigaciones y se diga la verdad, porque la sociedad también desea que se llegue a fondo”, afirmó.

La de 11 años de nacionalidad murió ahogada en una piscina de la Hacienda Los Caballeros, ubicada en el sector Gurabo, durante una actividad organizada por el Colegio Leonardo Da Vinci.

La Sociedad de Padres y Amigos del Colegio no puede hablar del tema. Una miembro de esta sociedad dijo que solo se va a permitir que sean los abogados quienes traten el caso.