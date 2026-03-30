TNR entrega bonos en dos provincias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección de Tecnificación Nacional de Riego entregó 17 certificados de bonificación a productores agrícolas de Baoruco e Independencia, por 7,102,211.98 pesos, destinados a la modernización y optimización de los sistemas de riego.

Con esta suman tres las bonificaciones del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir), un esfuerzo orientado a promover la modernización del riego y fortalecer la productividad del campo. Claudio Caamaño Vélez, director de la entidad, destacó el compromiso del Estado con el desarrollo agrícola, resaltó el respaldo a las provincias beneficiadas.