Enorme tormenta invernal causa cancelación de más de 10 mil vuelos en EEUU

Una enorme tormenta invernal preparó el escenario para un día de desplazamientos difíciles el domingo en Estados Unidos. Las aerolíneas advirtieron sobre cancelaciones y retrasos generalizados en algunos de los aeropuertos más transitados del país.

La nieve generalizada, el aguanieve y la lluvia helada amenazaban a casi 180 millones de personas —más de la mitad de la población de Estados Unidos— en un área que se extiende desde las Montañas Rocosas del sur hasta Nueva Inglaterra, informó el Servicio Meteorológico Nacional el sábado por la noche. Los meteorólogos advirtieron que se espera que luego de barrer el sur, la tormenta se mueva hacia el noreste, dejando caer alrededor de 30 a 60 centímetros (uno o dos pies) de nieve desde Washington hasta Nueva York y Boston.

Más de 14.100 vuelos han sido cancelados en Estados Unidos desde el sábado, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware. Más de 10.000 de esos vuelos estaban programados para el domingo.

El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington advirtió a los viajeros en su sitio web sobre cancelaciones de vuelos generalizadas. Casi todas sus salidas programadas para el día —420 vuelos, o el 99%— han sido cancelados.

También se esperaban interrupciones significativas en los principales centros aeroportuarios de Dallas-Fort Worth, Charlotte, Filadelfia y Atlanta, hogar del aeropuerto más concurrido del país, así como en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York y el Aeropuerto LaGuardia.

American Airlines había cancelado más de 1.400 vuelos para el domingo, aproximadamente el 45% de sus vuelos programados para el domingo, según FlightAware. Delta Air Lines y Southwest Airlines informaron cada una sobre 1.200 cancelaciones para el día, mientras que United Airlines tuvo más de 860. JetBlue tuvo más de 570 vuelos cancelados, que suponen aproximadamente el 71% de su programación para el día.

Mi vuelo fue cancelado, ¿y ahora qué?

Si ya está en el aeropuerto, haga fila para hablar con un representante de servicio al cliente. Si aún está en casa o en su hotel, llame o conéctese en línea para comunicarse con el personal de reservas de su aerolínea. De todos modos, también ayuda investigar vuelos alternativos mientras uno espera para hablar con un agente.

La mayoría de las aerolíneas le reprogramarán en un vuelo posterior sin cargo adicional, pero depende de la disponibilidad de asientos libres.

¿Puedo obtener un pasaje en otra aerolínea?

Puede, pero las aerolíneas no están obligadas a ponerle en el vuelo de otra compañía. Algunas aerolíneas, incluidas la mayoría de las más grandes, dicen que pueden ponerle en una aerolínea asociada, pero incluso entonces, puede ser un acierto o un error.

¿Tengo derecho a un reembolso?

Si su vuelo fue cancelado y ya no desea hacer el viaje, o ha encontrado otra manera de llegar a su destino, la aerolínea está legalmente obligada a reembolsarle el dinero, incluso si compró un boleto no reembolsable. No importa por qué se canceló el vuelo.

La aerolínea podría ofrecerle un crédito de viaje, pero tiene derecho a un reembolso completo. También tiene derecho a un reembolso de cualquier tarifa de equipaje, mejoras de asiento u otros extras que no pudo utilizar.