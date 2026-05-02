Trabajadores firmes en cesantía y no a minería

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Cientos de trabajadores, agrupados en las organizaciones sindicales, profesionales, de mujeres trabajadoras, juveniles, de derechos humanos y populares marcharon hacia el Palacio Nacional donde proclamaron su rechazo total a la minería en las cordilleras, a la eliminación de cesantía en el Código Laboral, así como una reforma integral del Sistema Dominicano de la Seguridad Social.

Constituido en el Comité Unitario, con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, advirtió que la contrarreforma al Código de Trabajo es otra de las amenazas de los trabajadores y sus organizaciones. Estima que la eliminación o reducción del auxilio de cesantía, es la verdadera intención del alto empresariado y sectores del Gobierno, lo cual “no podemos permitir bajo ninguna circunstancia”.

Los manifestantes partieron de la Plaza Mauricio Báez, recorrieron las calles Barahona, María de Toledo y doctor Delgado hasta concentrarse frente al Palacio Nacional, donde esperaba un aritmético cordón policial, apoyado por verjas.

En la proclama leída por el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) Eduardo Hidalgo, señaló que hoy la explotación de la clase trabajadora y la violación de sus derechos resultan más violentos que nunca por parte de la clase patronal. Esto conlleva a la precarización de la vida y al gran capital considerarse dueño y amo hasta de la libertad del resto de la humanidad. Por lo que las razones son más que suficiente para que trabajadores y demás sectores oprimidos se lancen a la lucha para enfrentar las políticas neoliberales y privatizadoras de la clase y sectores dominantes que atentan contra el medio ambiente, la soberanía y la libertad sindical. Considera que la privatización de lo público como la salud, la educación, la electricidad, la producción de alimentos, entre otros, son amenazas que apuntan a que trabajador pague más caro y reciba menos.

Deploró que en RD, más de un 56% de los trabajadores están en el sector informal sin acceso a la seguridad social ni estabilidad laboral, por lo que es necesario transformar la actual ley 87-01, como lo plantea la Coalición por una Seguridad Social Digna.

Deploró la realidad de las enfermeras, los agrónomos, los derechos humanos, los ambientalistas y maestros, que están en un proceso de lucha y abogando por el cumplimiento de acuerdos con las autoridades del país.

Manifestaron un no a la megaminería destructiva, bajo la consigna de que el agua vale más que el oro, así como el cese de la persecución antisindical y respeto al artículo 62 de la Constitución.