Luis Abinader: "Habrá presiones en la tarifas eléctricas, en los costos de transporte y, en alguna medida, en los precios de los alimentos"

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El presidente Luis Abinader advirtió este domingo que, por el impacto de la crisis en Medio Oriente, generada esencialmente por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, se provocarán presiones económicas en República Dominicana, aunque aseguró que su Gobierno está preparado para enfrentar los desafíos.

"Habrá presiones en la tarifas eléctricas, en los costos de transporte y, en alguna medida, en los precios de los alimentos", adelantó el mandatario respecto a los sectores que se verán afectados en el país.

A través de un discurso a la nación. Abinader dijo que "el Gobierno estará vigilante y utilizará todas las herramientas" para encarar la crisis internacional que se traduce a nivel local.

Esto es parte de un sacrificio "inebitable", aunuqe no desproporcionado, indicó el jefe de Estado. "Enfrentamos un choque externo de gran magnitud", dijo.

En ese orden, llamó a la ciudadanía a una responsabilidad compartida para mitigar el impacto: "Las empresas pueden adoptar esquemas de trabajo remoto, los ciudadanos pueden optimizar el uso de combustibles y, como sociedad, debemos actuar con conciencia y eficiencia"