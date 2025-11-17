Tragedia familiar sacude Villa Mella: hijo confiesa doble homicidio

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La comunidad de Villa Mella se encuentra sumida en la consternación tras el asesinato de una madre y su hijo menor, presuntamente a manos de otro de sus hijos. El hecho, ocurrido en el hogar familiar, ha generado un profundo impacto social y emocional, mientras familiares y vecinos velan los restos de las víctimas en medio de reclamos de justicia.

La Policía Nacional informó que el responsable, identificado como Daniel Moisés Cordero Rodríguez, de 30 años, se presentó de manera voluntaria al destacamento N-1, donde confesó haber atacado a sus parientes. De inmediato fue arrestado y se procedió a notificar a las unidades investigativas y de la Policía Científica para dar curso al proceso judicial.

El crimen provocó alarma inmediata en la barriada y ha reavivado el debate sobre la violencia intrafamiliar en el país. Durante el velatorio, se escucharon voces que exigieron la pena máxima contra el acusado, reflejando la indignación colectiva.

Vecinos y allegados expresaron su dolor y repudio ante lo ocurrido.

“Esto no tiene perdón. Una madre que lo crió con tanto sacrificio y que ahora él le quite la vida… es algo que nos deja sin palabras”, dijo una vecina entre lágrimas. Otro residente aseguró: “Aquí todos estamos de luto. Queremos que la justicia actúe y que este crimen no quede impune”. Un líder comunitario advirtió: “La violencia intrafamiliar está creciendo y las autoridades deben poner más atención. Hoy fueron ellos, mañana puede ser cualquiera de nosotros”.