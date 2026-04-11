Por tragedia de Jet Set, arzobispo pide haya transparencia judicial

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El Arzobispo Coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, llamó a que los procesos judiciales por la tragedia del Jet Set se conduzcan con transparencia y prontitud, evitando la impunidad y fortaleciendo la confianza en las instituciones.

Señaló la necesidad de justicia, responsabilidad y verdad como elementos esenciales para la sanación de las familias afectadas y de toda la nación.

Morel Diplán habló al presidir la misa que la Arquidiócesis de Santo Domingo celebró el pasado jueves en conmemoración del primer aniversario de la tragedia del Jet Set, un hecho que marcó profundamente a la sociedad dominicana.

La misa, celebrada en la denominada “Zona Cero”, reunió a familiares de las víctimas, autoridades, miembros de los cuerpos de socorro y fieles, quienes se congregaron en un ambiente de recogimiento, fe y esperanza. Morel destacó que este lugar se ha convertido en memoria viva de sufrimiento, pero también en espacio de fe y esperanza.

A la luz de la Palabra de Dios, destacó que en Cristo, “por sus llagas somos sanados”, recordando que el sufrimiento puede ser transformado en camino de restauración y redención. Morel invitó a los presentes a elevar sus corazones a Dios en sufragio por el eterno descanso de los fallecidos, y pidió fortaleza y consuelo para sus familiares, así como por todos los afectados directa e indirectamente por esta tragedia.

Concelebraron la misa, los monseñores Héctor Rafael Rodríguez, Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago; Manuel Ruiz, de la de Stella Maris; y Andrés Amauri Rosario, de la Arquidiócesis de Santiago, junto a sacerdotes, diáconos y religiosos.

Además, participó el Movimiento Justicia Jet Set y diferentes personalidades como Lía Francis Campos, embajadora de los Estados Unidos y Eduardo Verástegui, actor mexicano.

Durante la misa, también se elevó una acción de gracias por la entrega generosa de los rescatistas, voluntarios y ciudadanos que, en medio del dolor, se convirtieron en instrumentos de solidaridad y esperanza.