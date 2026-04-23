Acusan joven de abuso sexual contra mujer de 70 en edificio Alto Manhattan

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Nasir Seals, de 22 años, fue acusado de abusar sexualmente de una mujer de 70 en unos de los ocho edificios del complejo de vivienda Rangel Houses, con 984 apartamentos y aproximadamente dos mil residentes, ubicado en el 159-16 de Harlem River Drive en el Alto Manhattan.

En dichas edificaciones residen decenas de familias dominicanas, entre otras etnias.

La identidad ni nacionalidad de la víctima fue dada a conocer por las autoridades.

El hecho ocurrió cuando la señora limpiaba recientemente en horas de la mañana el pasillo de unas de las edificaciones, y en un descuido el depredador sexual se le abalanzó por detrás, presionó con sus brazos mientras ella intentaba apartárselo de encima.

La mujer logró zafarse, escapar hacia el interior de un apartamento y cerrar la puerta. Seals intentó abrirla golpeándola repetidamente.

Al no lograrlo huyó. Una vez en el exterior y de camino a su domicilio, se detuvo para cambiarse de ropa. Fue arrestado en el interior de su vivienda.

El fiscal de Manhattan, Alvin L. Bragg, dijo que Seals fue acusado ante la Corte Suprema del estado NY de robo con allanamiento de morada como delito grave con motivación sexual, abuso sexual y agresión.

“Este tipo de conducta es profundamente traumática, y nuestra oficina mantiene su compromiso de hacer que los agresores rindan cuentas ante la justicia, al tiempo que prioriza y brinda apoyo a las sobrevivientes.

Insto a todas las víctimas de abuso sexual a comunicarse con la Oficina de Violencia Sexual y de Pareja Íntima de su despacho -la cual opera bajo un enfoque informado sobre el trauma- llamando al 212-335-9373, sentencia el fiscal.

Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, poco investigado.

El mes pasado Thomas Johnson fue sentenciado por estrangular y agredir sexualmente a su vecina de 81 años en Brooklyn.

En septiembre, Servin Maradiaga (43 años) fue detenido como sospechoso de haber agredido sexualmente a una mujer de 71 años tras colarse por una ventana en la cocina a su apartamento en Brooklyn.

En otro caso similar, en julio de 2025 Avon Long (79) fue declarado culpable de agredir sexualmente a una mujer de 81 años en su hogar Midtown Manhattan, mientras él estaba en libertad condicional por otros delitos sexuales y robo.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano, las autoridades recomiendan llamar al 911, al 988 o al 1-800-942-6906.

Asimismo, envíar el mensaje de texto “WELL” a 65173. Llamar a la Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-7233 y www.thehotline.org