Turbiedades sacan servicio acueducto

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La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó que debido a la alta turbidez se ha visto en la necesidad de sacar de servicio el acueducto Isa-Mana, lo que afectará el suministro de agua potable en distintos sectores de Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional.

El ingeniero Fellito Suberví, director general de la Caasd, dijo que para bridar asistencia a los sectores afectados dispuso un protocolo especial de apoyo a través de una flotilla de camiones cisternas.

Entre los sectores que se verán afectados por la salida de servicio del referido acueducto están Los Alcarrizos, Pedro Brand, La Guáyiga, Villa Linda III y Ciudad Satélite.

EL director de la Caasd dijo que profesionales de la ingeniería de la institución se mantienen vigilantes para poner en servicio este acueducto en la mayor brevedad.

“Debido a las altas turbiedades de las aguas de los ríos Isa y Mana por las lluvias originadas en las cuencas de estos afluentes, nos hemos vistos en la necesidad de sacarlo de servicio. Agradecemos la comprensión de la ciudadanía, pues es una situación provocada por la naturaleza”.