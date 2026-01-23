La UASD inaugura maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Territorial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias (FCAV) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) dio apertura a la Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Territorial, un programa académico estratégico diseñado para fortalecer las capacidades técnicas y de gestión en el sector rural dominicano.

Esta iniciativa se enmarca en un convenio interinstitucional suscrito entre el Ministerio de la Presidencia (Minpre), el Ministerio de Agricultura (MARD) y la academia estatal. Cuenta con el financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), a través del proyecto ProRural Joven y la colaboración de las universidades Loyola de España y la de Costa Rica.

La actividad formativa fue el encabezada por el vicerrector de Investigación y Posgrado de la UASD, Radhamés Silverio, el decano de la FCAV, Julio Borbón, el ministro del MARD, Francisco Oliviero Espaillat y la viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, Olaya Dotel.

"Iniciar esta maestría significa una apuesta decidida por el conocimiento científico, la formación avanzada y la construcción de soluciones pertinentes para los desafíos que enfrenta hoy el desarrollo rural, en un contexto marcado por cambios económicos, sociales y ambientales", sostuvo el vicerrector Silverio.

Añadió que resulta indispensable formar profesionales con una visión territorial, capaces de comprender la complejidad del campo y proponer respuestas, integrales, inclusivas y sostenibles.

Resaltó que el programa académico de la maestría reafirma el compromiso de la academia estatal con el desarrollo integral del país y de manera muy especial con la transformación sostenible de "nuestros territorios rurales".

El decano Borbón señaló que la maestría tiene como uno de sus objetivos primordiales impulsar el desarrollo sostenible en zonas rurales, promoviendo la equidad y la modernización de la gestión agropecuaria y la extensión rural.

“Iniciamos este programa con la participación de 32 maestrantes de distintas regiones del país, donde buscamos que hubiera una representación de profesionales de casi todo el territorio nacional, además, se integraron diversos ministerios y organizaciones gubernamentales que colaboran para el éxito de la maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Territorial", dijo Borbón.

De su lado, el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, expresó que desde el ministerio " asumimos el compromiso con este proceso formativo durante todo su desarrollo, estamos convencidos de que esta maestría será una herramienta estratégica para formar el profesional que el país necesita.

Esta iniciativa se alinea con una de las prioridades impulsadas por el presidente Luis Abinader: fortalecer el desarrollo rural como base del crecimiento económico y avanzar con firmeza hacia la meta de hambre cero con seguridad alimentaria", expresó Oliverio Espaillat.

En tanto que la viceministra, Olaya Dotel, manifestó que valora los espacios que promueven el capital humano, altamente calificados capaces de comprender la complejidad del territorio rural dominicano y de contribuir con soluciones innovadoras realistas y sostenibles a los desafíos que enfrentan las comunidades.

MODALIDAD DEL PROGRAMA

La Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Territorial se ofrecerá de manera presencial, con apoyo técnico virtual a la presencialidad, donde los maestrantes participarán de cátedras – conferencias y actividades prácticas impartidas por profesionales nacionales e internacionales con grados de maestría y doctorado que laboran como docentes universitarios y otros con experiencias de trabajo en instituciones públicas, privadas y no gubernamentales relacionadas con el desarrollo rural territorial.

Las actividades presenciales se desarrollarán los jueves y viernes de cada semana, en horarios regulares de 9:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 a 5:00 p. m., en la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (FCAV-UASD- Campus Engombe).