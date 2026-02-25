El debate sobre los “therians” en RD: lo que dijo la alcaldesa de Higüey y otras autoridades

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El llamado fenómeno “therian” sigue generando reacciones en República Dominicana, luego de que circularan informaciones sobre la realización de encuentros en distintas provincias del país.

En ese contexto, la alcaldesa de Higüey, Karina Aristy, manifestó su rechazo ante la posibilidad de que uno de estos encuentros se lleve a cabo en ese municipio.

"Estuve viendo unas informaciones de unos tal therians, dizque vienen para acá para Higüey, ellos están loqueando en todos los pueblos hasta que lleguen aquí. Aquí hay hombres y mujeres, no son bienvenidos", declaró la funcionaria, al asegurar que en esa demarcación “no tendrán cabida”.

Aristy afirmó que convocó a líderes religiosos y regidores para tratar el tema y sostuvo que, aunque respeta las decisiones individuales, considera que ese tipo de manifestación “no cabe” en el municipio.

"En Higüey no son bienvenidos y no tendrán cabida. Los animales donde los animales", dijo y agregó que "yo soy extremadamente respetuosa de las decisiones de los demás, pero esa locura aquí no cabe, aquí ya tenemos demasiados problemas"

Salud Pública da seguimiento

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, previamente se refirió al tema y explicó que desde el departamento de salud mental, junto al Servicio Nacional de Salud (SNS), se está trabajando para “abordar la situación”.

Indicó que el Ministerio mantiene coordinación con la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y la Sociedad Dominicana de Psicología para dar seguimiento al fenómeno, aunque precisó que el enfoque no busca estigmatizar.

El funcionario expresó preocupación por la rapidez con la que se ha expandido la tendencia en el país.

¿Qué son los “therians”?

Los llamados therians son personas que aseguran percibirse o identificarse espiritualmente como animales.

Quienes se definen de esta manera señalan sentir una conexión profunda e involuntaria con un animal específico, conocido como “teriotipo”.

El tema ha abierto debate en el ámbito social y de la salud mental. Mientras algunas autoridades observan el fenómeno con preocupación, especialistas han señalado la importancia de abordarlo desde una perspectiva profesional y sin estigmatización.