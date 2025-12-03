UCSD gradúa a 812 profesionales; José Monegro insta a servir

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

La Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) graduó anoche a 812 nuevos profesionales, de los cuales 389 pertenecen a programas de posgrado y 423 en su 98 graduación ordinaria, en un acto en el periodista José Monegro, junto a las autoridades de ese alto centro de estudio exhortó a servir a los mejores intereses del país.

“Ustedes salieron de una universidad fundada para orientar la formación profesional a partir de valores tales como la dignidad humana, la justicia, la solidaridad, el servicio, la misericordia y el respeto profundo por el otro”, manifestó José Patricio Monegro, director del periódico El Día, quien fue el orador invitado.

Dijo que esos valores no son frases bonitas. Son herramientas para tomar decisiones cuando todo se complica. Son puntos cardinales en medio de tormentas”.

La ceremonia se llevó a cabo en la Casa San Pablo De los graduandos 94 pertenecen a la maestría en Planificación y Gestión de la Educación, el 78 % del total de los nuevos profesionales son mujeres.

Monseñor Carlos T. Morel Diplán, arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, a agradeció “por la energía y la voluntad depositada en cada uno de los graduandos” y ponderó “el esfuerzo y la dedicación de los maestros, cuyo compromiso ha sido esencial en la formación de los nuevos profesionales”.

El reverendo José Luis de la Cruz, rector de la UCSD exhortó a los nuevos profesionales a cumplir con su compromiso frente a la sociedad y a seguir estudiando para adaptar sus conocimientos a las nuevas exigencias de la sociedad.

Recordó que la UCSD busca una formación integral, bajo el rigor académico, la ética y los valores cristianos.