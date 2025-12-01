La Universidad ISA gradúa 379 nuevos profesionales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Universidad ISA celebró el pasado sábado su quincuagésima tercera graduación ordinaria en la cual recibieron sus nuevos títulos académicos 379 nuevos profesionales formados de los distintos programas de grado, postgrado y técnico superior.

La investidura se realizó en la Gran Arena de Santiago con la presencia del Consejo de Directores de la institución, que está encabezado por el rector, doctor Edwin Reyes, y familiares de los graduandos.

ISA, que tiene como lema “Aprender para servir, servir para construir”, graduó técnicos en producción agrícola, ingenieros en tecnología de alimentos, veterinarios, veterinarios zooctécnistas, ingenieros agrónomos y forestales. Además de licenciados en ecología y gestión ambiental, administración de empresas, en química, biología y física, entre otras ramas del saber.

En el discurso central el rector Reyes resaltó el esfuerzo de los graduandos y los llamó a empoderarse de ética e integridad. “Con la educación, investigación y transformación nuestra institución está obligada a ser un faro de desarrollo, y el país espera que ustedes, sean motores de cambio”, dijo Reyes, tras apuntar que “el éxito verdadero no se define por lo que alcanzamos, sino por la huella positiva y duradera que dejamos en la sociedad”.

En el acto el ingeniero Cristian Reyna recibió el título Doctor Honoris Causa en Ciencias Sociales y Administrativas por su contribución al fortalecimiento financiero, educativo y social del país.

Mientras que el joven Darlín Paredes Duarte, graduado con máximos honores, dio el discurso de agradecimiento.