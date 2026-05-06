Urge abrir acceso a los medicamentos antiinflamatorios

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

En la República se estima que alrededor del 22% de la población padece algún tipo de asma. Sin embargo, se considera que existen muchos pacientes sin diagnóstico, por lo que la cifra real podría ser mayor. Además, una gran parte de estos casos corresponde a personas con la enfermedad mal controlada.

El doctor José Alberto Torres Hernández, médico alergólogo, plantea que uno de los mayores desafíos en los países de ingresos bajos y medios es la falta de disponibilidad o el alto costo de los medicamentos inhalados. Estos factores contribuyen significativamente a que muchos ataques de asma y el 96% de las muertes por esta enfermedad a nivel mundial ocurran en dichos países.

En naciones de altos ingresos, los elevados costos pueden limitar el acceso de muchas personas a medicamentos inhalados esenciales, lo que se traduce en un asma mal controlada y en muertes prevenibles, asegura el doctor.

Las declaraciones son oportunas, ya que el primer martes de mayo se conmemora el “Día Mundial del Asma”, una fecha en la que la Iniciativa Global para el Asma (GINA) destaca la importancia de esta condición crónica de salud que afecta a más de 260 millones de personas en todo el mundo y que ocasiona alrededor de 450,000 muertes cada año.

La GINA continúa enfatizando la necesidad de garantizar que todas las personas con asma puedan acceder a los medicamentos inhalados esenciales para controlar la enfermedad subyacente y tratar las crisis asmáticas.

El tema del “Día Mundial del Asma” de este año refuerza que toda persona con asma, sin importar su edad, debería recibir corticoesteroides inhalados, considerados la piedra angular en el tratamiento de esta condición obstructiva e inflamatoria crónica.