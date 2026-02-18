Temperaturas bajas
Una vaguada provocará aguaceros moderados
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó además, que las temperaturas estarán bajas en gran parte del territorio nacional, debido a la época del año y a la influencia del viento moderado a fuerte del noreste
Una vaguada provocará aguaceros moderados, con ráfagas de viento y tronadas en localidades de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata y Santiago.
En la Costa Atlántica, Meteorología recomienda a operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a oleaje peligroso.