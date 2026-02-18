Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Temperaturas bajas

Una vaguada provocará aguaceros moderados

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó además, que las temperaturas estarán bajas en gran parte del territorio nacional, debido a la época del año y a la influencia del viento moderado a fuerte del noreste

En la Costa Atlántica, Meteorología recomienda a operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a oleaje peligroso.

