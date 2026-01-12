Vaguada traerá lluvias dispersas

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Una vaguada al norte de Puerto Rico provocará lluvias débiles y dispersas en localidades de La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Peravia, Azua, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Santo Domingo y en el Distrito Nacional.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó, además, que las precipitaciones ocurrirán desde horas de la mañana y se extenderán hasta la tarde, con una gradual disminución en la noche.

Oleaje anormal

En lo que respecta a las temperaturas, el organismo que predice las condiciones del tiempo prevé que seguirán bajas, sobre todo en zonas montañosas y valles del país, debido al viento fresco del noreste.

Para la Costa Atlántica, desde Cabo Cabrón, en Samaná; hasta Cabo Engaño, en La Altagracia, Meteorología recomienda a operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones navegar cerca del perímetro , sin aventurarse mar adentro, debido a olas anormales.

Mientras que la Costa Caribeña vaticina condiciones normales.