Valle Nuevo bajo cero: helada extrema marca el inicio de la temporada frontal 2025-2026

La temporada frontal 2025-2026 inició con un evento meteorológico extraordinario en la República Dominicana.

Durante la madrugada de este jueves 25 de diciembre se registró la primera helada extrema de la temporada en el Parque Nacional Valle Nuevo, con una temperatura mínima de -7.3 °C, según informó el analista meteorológico Jean Suriel.

Este fenómeno fue provocado por la influencia directa de una masa de aire polar, que se desplazó sobre el país y generó condiciones gélidas poco comunes en el Caribe. Las temperaturas permanecieron por debajo de cero durante 12 horas consecutivas, desde las 9:00 de la noche hasta las 9:00 de la mañana, intensificando los efectos del frío en la zona montañosa.

Además del descenso extremo de la temperatura, se registraron cuatro impresionantes fenómenos invernales, característicos de regiones de gran altitud:

El rocío se congeló sobre la vegetación, formando una capa de escarcha que cubrió los pajones con un manto blanquecino.

Las gotas de niebla se solidificaron sobre los arbustos, creando estructuras en forma de agujas de hielo, fenómeno conocido como cencellada.

El agua acumulada en el suelo y subsuelo emergió congelada, dando origen a los llamados cabellos de hielo, un espectáculo natural poco frecuente, según publicó Suriel en sus redes sociales.

El agua almacenada en recipientes a la intemperie se congeló por completo debido a las temperaturas bajo cero.

Jean Suriel destacó que la República Dominicana es el único país de las Antillas que registra temperaturas negativas durante la temporada frontal y el invierno tropical, gracias a que alberga las montañas y picos más altos de toda la región, lo que permite la ocurrencia de estos eventos extremos.