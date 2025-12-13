Vice y rector Pucmm lamentan caso Senasa

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- La vicepresidenta Raquel Peña afirmó ayer que el escándalo de la presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) es un caso especial que ha golpeado a los once millones de dominicanos.

En ese sentido, pidió a la población castigar socialmente y señalar a cada una de las personas que están vinculadas y que resulten responsables por las acusaciones contra la institución pública.

Aclaró que ni ella ni el presidente Luis Abinader vinieron a gobernar para tapar actos de corrupción. “Inmediatamente son identificados, no se oculta absolutamente nada”.

“Yo espero de la sociedad que castiguemos socialmente y señalemos socialmente a cada una de esas personas que hicieron lo que todos ustedes saben y hasta ahora han salido”, expresó.

En tanto, el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), padre Secilio Espinal, expresó preocupación y dijo que el supuesto desfalco millonario debe llevar a la nación a tomar conciencia e instaurar a través de todas las instancias una cultura fundamentada en la verdad y la justicia.

Manifestó que el país necesita una transformación ética ciudadana en aspectos de valores, buenos modales, bueno vivir y con un comportamiento decente.

Indicó que es el momento de repensar.