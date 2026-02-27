Víctor Bautista publica obra de IA “El copiloto invisible”

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El periodista y consultor en comunicación estratégica Víctor Bautista puso en circulación su libro “El copiloto invisible, IA para gestionar crisis y narrativas”, una obra que propone integrar la inteligencia artificial como herramienta de apoyo, y no de sustitución, en la toma de decisiones durante escenarios de crisis y construcción reputacional.

“La tecnología puede ampliar nuestra capacidad de escuchar, anticipar y aprender, pero no sustituir el juicio humano, la ética ni el liderazgo”, afirmó el autor, quien cuenta con más de 25 años de trayectoria en medios y consultoría.

La obra se estructura en tres grandes ejes: la comprensión del nuevo entorno comunicacional, la aplicación estratégica de la inteligencia artificial en la gestión de crisis y la reivindicación de una ética que preserve la dimensión humana de la comunicación institucional.

Bautista señaló que el texto surge de una tesis académica que transformó en una guía práctica orientada a profesionales y organizaciones.

Explicó que el libro parte de la reflexión: la inteligencia artificial debe asumirse como copiloto, nunca como piloto automático.

La presentación de la obra estuvo a cargo de la empresaria Ligia Bonetti, presidenta del Grupo SID, quien destacó que el libro nace de preguntas esenciales sobre cómo liderar y comunicar en tiempos de incertidumbre.

“Este libro combina experiencia periodística, visión estratégica y sensibilidad humana, cualidades necesarias en el entorno actual”, expresó.

Ligia Bonetti aseguró que la publicación no se limita a describir herramientas tecnológicas, sino que invita a repensar la cultura comunicacional de las organizaciones.

El acto reunió a ministros de Estado, funcionarios, legisladores, empresarios y comunicadores, entre otras personalidades del ámbito político, empresarial y mediático, quienes considerron que el libro es un aporte oportuno en tiempos marcados por la aceleración digital y la incertidumbre institucional.