‘El 50% de este libro es verdad’ apuesta a saber reinventarse

A través de ‘El 50% de este libro es verdad’, Luisa Apolinar habla de personas rotas que aprendieron a conocerse y a reinventarse, siendo una critica social, pero no llena de victimismo si no más de aprendizajes para saber contestar a ¿Qué hacer con esas cosas que nos pasan? y ¿Cómo aprender a vivir con la herida?.

Durante la presentación de su primera obra, Apolinar explicó que aborda temas como el abuso y el maltrato infantil, las heridas emocionales, el silencio impuesto y las verdades que una sociedad aprende a ocultar.

Lejos de una narrativa victimista, el libro se construye desde la voz de una mujer rota que decidió coserse, apostando por la conciencia, la amistad y la reconstrucción personal como actos de valentía. Se trata de una historia que interpela, confronta y propone una reflexión profunda sobre lo no dicho.

“Me inspiré en la vida, las cosas que se normalizan, como nos quejamos del maltrato, del abuso en la niñez, pero simplemente se queda en una queja, no lo escalamos”, expresó.

Destacó además la importancia de la literatura como herramienta de reflexión y transformación social, inspirando a jóvenes a refugiarse en los libros.