Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

A mano armada 

Video capta asalto en Pica Pollo de La Romana

El delito que circula en redes sociales, ha multiplicado la indignación y la preocupación de la comunidad

Video capta asalto en Pica Pollo de La Romana

Video capta asalto en Pica Pollo de La Romana

Lency Alcántara
Publicado por
Lency Alcántara

Creado:

Actualizado:

Quedó  captado en video un atraco en el establecimiento de comida rápida Pica Pollo Don Chef, ubicado junto a la universidad UFHEC en La Romana.

Como se observa en el audiovisual el individuo vestido de negro, penetró al establecimiento armado despojando a dos empleadas de dinero y pertenencias personales.

El delito que circula en redes sociales,  ha multiplicado la indignación y la preocupación de la comunidad. 

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

tracking