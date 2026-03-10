Video capta asalto en Pica Pollo de La Romana

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Quedó captado en video un atraco en el establecimiento de comida rápida Pica Pollo Don Chef, ubicado junto a la universidad UFHEC en La Romana.

Como se observa en el audiovisual el individuo vestido de negro, penetró al establecimiento armado despojando a dos empleadas de dinero y pertenencias personales.

El delito que circula en redes sociales, ha multiplicado la indignación y la preocupación de la comunidad.