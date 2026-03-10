A mano armada
Video capta asalto en Pica Pollo de La Romana
El delito que circula en redes sociales, ha multiplicado la indignación y la preocupación de la comunidad
Quedó captado en video un atraco en el establecimiento de comida rápida Pica Pollo Don Chef, ubicado junto a la universidad UFHEC en La Romana.
Como se observa en el audiovisual el individuo vestido de negro, penetró al establecimiento armado despojando a dos empleadas de dinero y pertenencias personales.
El País
Abaten presunto asaltante Herrera
EMILIO GUZMÁN M.
El delito que circula en redes sociales, ha multiplicado la indignación y la preocupación de la comunidad.