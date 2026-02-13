Intentó salvar artículos del incendio en L&R Comercial y al regresar encontró su vehículo calcinado

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

No solo L&R Comercial sufrió pérdidas materiales tras el incendio registrado la tarde de este jueves, que dejó el local de Villa Mella en ruinas. Uno de sus empleados también resultó afectado: el vehículo en el que se movilizaba quedó totalmente calcinado mientras intentaba colaborar en medio de la emergencia.

Así lo confirmó al periódico HOY Henry Acevedo, gerente de auditoría interna de la empresa, quien explicó que, en medio del siniestro, algunos jóvenes vecinos lograron recuperar parte de la mercancía.

“El chofer de la tienda, los artículos que logramos salvar se ocupó el camión y él fue a llevarlo lejos de acá. Cuando regresó el carro estaba incendiado porque estaba aquí en frente de la tienda y el fuego lo alcanzó”, relató.

“Entendemos que el seguro va a cubrir esos daños”, manifestó Acevedo.

El lente del periódico HOY captó el vehículo en una esquina del parqueo del local siniestrado. No tiene cristales; los asientos fueron consumidos por las llamas. Solo quedaron el guía y las estructuras metálicas, como el recordatorio de que alguna vez pudieron sentarse personas.

Sobre el siniestro

La tienda L&R Comercial quedó reducida a escombros tras el incendio que se registró alrededor de las 5:00 de la tarde de este jueves en Villa Mella. Incluso, la mañana de este viernes todavía se observaban algunos conatos entre los restos calcinados.

La estructura permanece colapsada y ennegrecida por el humo, con vigas desplomadas, planchas de aluzinc retorcidas y mercancía completamente quemada.

Hasta el momento, ni el Cuerpo de Bomberos ni las demás autoridades han determinado las causas del incendio.

El fuego también impactó la tienda Payless, que quedó calcinada en su interior, mientras que el Banco Ademi permanece cerrado y con su fachada marcada por el humo.

Además, se registraron averías en sistemas de comunicación de varias compañías, lo que dejó a residentes de la zona incomunicados, según explicaron técnicos al periódico HOY.