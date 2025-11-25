¿A qué viene el secretario de Guerra de Estados Unidos a República Dominicana?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La visita del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth, a la República Dominicana tiene como propósito coordinar acciones con las autoridades locales en la lucha contra el narcotráfico.

Así lo informó el presidente Luis Abinader, quien indicó que la llegada del funcionario norteamericano está programada para el transcurso de esta semana.

El mandatario destacó que Estados Unidos y República Dominicana han ejecutado una “colaboración exitosa” en esa materia, por lo que se espera que la visita de Hegseth permita robustecer las medidas y resultados obtenidos hasta el momento.

“Seguimos trabajando los Estados Unidos porque esta es una lucha fuerte, y más con algunos países que han aumentado la producción de drogas especialmente de cocaína”, indicó.

Abinader recordó, además, que, por recomendación de Estados Unidos y su confianza en los resultados exitosos mostrados por República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico, el gobierno postuló, por iniciativa de EEUU que al dominicano Leandro Villanueva como director de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNUDC), siendo el primer dominicano que ocuparía dicho cargo.

De igual forma, agregó que los detalles de la visita serán comunicados en los próximos días.