VINCI Airports designa a Cyril Girot como nuevo CEO de AERODOM desde abril 2026

Publicado por Diógenes Tejada Creado: Actualizado:

VINCI Airports ha designado a Cyril Girot como nuevo director general (CEO) de AERODOM, con efectividad a partir del 1 de abril de 2026. Este nombramiento respalda la ambición del Grupo de garantizar el desempeño operativo y la ejecución exitosa de los proyectos estratégicos de AERODOM.

Cyril Girot cuenta con una amplia trayectoria dentro del Grupo VINCI y más de una década de experiencia en los sectores de transporte y aeroportuario, liderando operaciones complejas en diversos entornos regulatorios y geográficos. Se incorpora a AERODOM tras desempeñarse desde 2022 como CEO de Cambodia Airports, donde fue responsable de la operación y el desarrollo de los aeropuertos internacionales de Phnom Penh, Siem Reap y Sihanoukville, que en conjunto manejan más de 5.5 millones de pasajeros al año.

Antes de su etapa en Asia se desempeñó como Presidente y CEO de los aeropuertos de Nantes y Saint-Nazaire, en el oeste de Francia, que atienden a más de 7 millones de pasajeros anuales. En esta función, lideró la gestión de la crisis del COVID-19 y la posterior recuperación del tráfico aéreo y de las operaciones aeroportuarias. Previamente, Cyril Girot desarrolló una sólida experiencia en la supervisión de grandes proyectos internacionales de infraestructura, incluyendo el inicio de la ampliación del aeropuerto de Santiago de Chile. Asimismo, ocupó cargos de liderazgo en dos ministerios franceses (Energía y Transporte) al inicio de su carrera profesional.

Cyril Girot es ingeniero civil, egresado de las prestigiosas escuelas francesas École Polytechnique y École des Ponts et Chaussées. Además, posee un Máster en Administración de Empresas (MBA) del Collège des Ingénieurs.

En este sentido, su experiencia será determinante en la próxima etapa de AERODOM, incluyendo la supervisión de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), una inversión transformadora de más de US$350 millones, cuya finalización está prevista para el segundo semestre de 2028. Esta Terminal 2, independiente y complementaria, tendrá capacidad para 4 millones de pasajeros anuales y priorizará la eficiencia operativa, la experiencia del pasajero y la sostenibilidad, integrando un centro energético alimentado por energía solar.

Valérie Vesque-Jeancard, presidenta del Consejo de Administración de AERODOM y directora general de VINCI Airports para Francia, Chile y la República Dominicana expresó: “El nombramiento de Cyril Girot refleja nuestra confianza en su capacidad para asegurar la continuidad en el desarrollo de AERODOM. Su experiencia y liderazgo en entornos públicos y privados serán clave para fortalecer el desempeño de la concesión y avanzar en los proyectos estratégicos en la República Dominicana.”

En su rol como CEO, las prioridades de Cyril Girot incluirán seguir mejorando la experiencia del pasajero, mantener los más altos estándares operativos y asegurar el cumplimiento riguroso del contrato de concesión. Con este nombramiento, VINCI Airports y AERODOM reafirman su compromiso con una gestión responsable y el desarrollo sostenible de la infraestructura aeroportuaria del país.

Sobre AERODOM

AERODOM, filial de VINCI Airports, es el operador privado de seis aeropuertos en la República Dominicana bajo un contrato de concesión vigente hasta 2060: Aeropuerto Internacional Las Américas (Santo Domingo), Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (Puerto Plata), Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch (Samaná), Aeropuerto Internacional Arroyo Barril (Samaná), Aeropuerto Internacional María Montez (Barahona) y Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer (La Isabela, Santo Domingo). Desde su incorporación a la red de VINCI Airports en 2016, AERODOM trabaja para fortalecer la conectividad aérea del país, apoyar el crecimiento económico y liderar la gestión aeroportuaria sostenible.

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www.aerodom.com

https://www.linkedin.com/company/aerodomdr

Sobre VINCI Airports

VINCI Airports, el mayor operador privado de aeropuertos del mundo, gestiona el desarrollo y la operación de más de 70 aeropuertos en 14 países. Como integrador global, VINCI Airports desarrolla, financia, construye y opera aeropuertos, aprovechando su capacidad de inversión y su experiencia para optimizar el desempeño operativo y modernizar la infraestructura, impulsando al mismo tiempo la transición ambiental. En 2016, VINCI Airports se convirtió en el primer operador aeroportuario en comprometerse con una estrategia ambiental internacional, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas (alcances 1 y 2) en toda su red para 2050, apoyando además la transición de sus grupos de interés.

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