Waldys Taveras deplora Pacheco “desconozca” separación de poderes

El consultor en asuntos municipales y director ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, Waldys Taveras, define como grave error del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, utilizar el hemiciclo de ese cuerpo legislativo para rechazar cancelaciones de militantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Gobierno.

Considera que las declaraciones son demostración de que el PRM no es un partido político, ya que el legislador debió exponer su posición dentro de los organismos de esa organización, no en la sagrada sala del poder del Estado.

Señala que ante la ausencia del PRM como organización política para defender su gestión, el presidente Luis Abinader se ha visto en la obligación de acudir a la sociedad política civil en busca de tecnócratas que lo acompañen a enrumbar la gestión por un mejor sendero.

“Pacheco pudiera tener razón, pero su reclamo no debió ser en la augusta sala de la Cámara de Diputados, sino a lo interno de su partido, porque la sala del Congreso no es para tratar asuntos internos de los partidos, de eso que llaman partidos políticos, pero esa es la prueba más evidente de que el PRM está cavando la tumba que lo va a sacar del poder”, advierte Taveras.

Subrayó que si los dirigentes no hacen del PRM un verdadero partido, no permanecerán en el poder, tras señalar que el único organismo que se reúne en ocasiones es la Dirección Ejecutiva y que de ahí hacia abajo los organismos no funcionan, razón por la que renunció a esa organización política.

Deploró, de igual modo, que el diputado del PRM José Luis Rodríguez se parara en medio del hemiciclo para saludar la destitución de Limber Cruz como ministro de Agricultura, expresando que se dio un jumo para celebrar la decisión presidencial.

“Cada uno llora por su herida: Yo me di un jumo... Se llevaron a Freddy Fernández y a Limber Cruz, que cancelaron 22 dirigentes que al inicio de Gobierno el presidente Luis Abinader los ayudó a conseguir, por eso yo felicito a Luis Abinader, porque hizo lo que tenía que hacer en Agricultura. ¡Qué bueno! Gracias, señor Luis Abinader” , exclamó el legislador de la provincia Duarte.

“No es más que ver la degradación a la que ha llegado el país en las salas augustas del Congreso Nacional, porque no saben que a esas salas se va a representar los mejores intereses de la colectividad, no la de un partido político”, subrayó Waldys Taveras.

Indicó que tanto Pacheco como Rodríguez desconocen la Constitución de la República en cuanto a la separación de los poderes del Estado y el rol de cada uno.

Recordó que Pacheco habló frente a la totalidad de los miembros del Congreso, donde existen legisladores de todos los partidos políticos, asuntos que solo conciernen al PRM.