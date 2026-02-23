Yeni asegura habrá cambios en las investigaciones PGR

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, aseguró que el país vivirá un proceso histórico de transformación del proceso de tecnificación y estandarización de los protocolos que siguen los fiscales en la investigación de los crímenes y delitos, un proceso que cuenta con impulso y apoyo del Ministerio Público.

Reynoso se refirió al tema en la apertura del seminario “Investigación técnica del Ministerio Público: herramientas y nuevos desafíos”, dirigido a procuradores de corte, fiscales titulares y fiscalizadores.

La jornada contó con la participación del director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.

“Nosotros queremos en el día de hoy valorar y reconocer que, como pocas veces en la historia, existe una cohesión integral, estratégica en bien de la ciudadanía con el Ministerio Público y nosotros la Policía Nacional”, resaltó el mayor general Cruz Cruz.

En el seminario también participaron los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, así como el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución; la fiscal Isaura Suárez Salcedo, directora de Carrera, y Sonia Lebrón, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), entre otros.

Además estuvieron presentes miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía que trabajan en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Cristóbal y Monseñor Nouel.