Ministerio Público inaugura Fiscalía comunitaria Gaspar Hernández

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, inauguró ayer la Fiscalía Comunitaria de Gaspar Hernández, que permitirá el acceso a la justicia de los munícipes de varias poblaciones montañosas y costeras que deben dirimir los asuntos legales en Moca, municipio cabecera de la provincia Espaillat.

Al pronunciar el discurso central, Reynoso destacó que las fiscalías comunitarias que instala su gestión buscan fortalecer la paz social y facilitar el acceso a la justicia a los ciudadanos.

“Con la inauguración de esta fiscalía comunitaria, la actual gestión de la Procuraduría General de la República reafirma su compromiso con la construcción de una sociedad cada vez más segura, más justa y más humana”, dijo.

El acto de inauguración realizado este martes contó con la presencia de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; la gobernadora de la provincia Espaillat, Patricia María Muñoz Salcedo; el senador Carlos Gómez y del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.