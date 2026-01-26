Yeni Berenice afirma que MP no persigue por intereses particulares

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Convencida de que la paz social no siempre se construye con una sentencia en un juicio de fondo, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso dijo que los fiscales no pueden olvidar que su deber no es solo perseguir el crimen sino también “ser arquitectos de la paz social a través de la legalidad y la razonabilidad”.

En ese sentido, dijo que su tarea es “titánica”, e implica cumplir con la obligación sagrada de tutelar los derechos fundamentales de cada persona, “investigando los crímenes y delitos con rigor científico, y procesando los casos con estricto respeto a las pruebas” porque la improvisación es enemiga de la justicia.

La titular del Ministerio Público habló en esos términos durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la Fiscalía de La Vega.

“El compromiso que tenemos es litigar con pasión objetiva; no perseguimos por intereses particulares, no debemos hacerlo porque es contrario a nuestra ley orgánica, perseguimos por la obligación de hacer justicia”, subrayó.

Agregó que tampoco se debe acusar de forma improvisada.

“Nuestra pasión, nuestra misión constitucional es la búsqueda de la verdad y nuestra objetividad está en el respeto a las pruebas”.

Mediación

La magistrada Yeni Berenice favoreció la mediación “en los casos que que la ley, la prudencia y la razonabilidad lo admitan”, entendiendo que la paz social a veces se construye desde la solución alterna de conflicto.

Dijo que el espacio de procuración de justicia inaugurado, más que una infraestructura adecuada “aporta al principio constitucional de garantizar una tutela efectiva de los derechos de las personas.

“Esas paredes deben respirar el respeto que merece la gente, porque el Ministerio Público no es un ente abstracto, es el garante del estado de derecho”, enfatizó.

La nueva Fiscalía operará de forma digital en un 100 %, en plena interoperabilidad con el Poder Judicial, a través de una plataforma digital.

En la edificación ofrecerán servicios además de los fiscalizadores de juzgados de Paz de la primera y la segunda Circunscripción de jurisdicción.

También oficinas de fiscalizadores de tránsito, penal, laboral y municipal, informó la Procuraduría general en un documento.

Habla la fiscal titular

La fiscal de La Vega, Aura Luz García Martínez, dijo que con la nueva edificación dan inicio a una fiscalía “más cercana a la gente, y más eficiente y totalmente preparada para responder a los retos del presente con visión de futuro”. También reduce los costos operativos y hay mayor acceso a la información en tiempo real.

La bendición de la obra estuvo a cargo del párroco de La Vega, Porfirio Espinal. Estuvieron presentes en el acto la gobernadora Luisa Jiménez; la alcaldesa Amparo Custodio; la jueza Arelis Ricourt; el presidente de la DCND; el director regional de la Policía, entre otras autoridades locales.