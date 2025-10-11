FMI advierte economía de Haití es frágil

  • EFE
El Fondo Monetario Internacional (FMI) 

Puerto Príncipe. EFE.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió ayer de la fragilidad de la economía de Haití, que se ha contraído por séptimo año consecutivo, en medio de persistentes choques internos y externos y una creciente incertidumbre.

Al concluir una misión virtual de 9 días para evaluar el progreso del Programa Monitoreado por el Personal (PMP) de Haití, el FMI subrayó que la inflación en el país se mantiene alta, en torno al 32 % interanual, mientras que el sector bancario sigue mostrando vulnerabilidades, con tasa de morosidad superior al 13 %, aunque el índice de adecuación de capital del sistema (22 %) supera el mínimo regulatorio del 12 %. Si bien destacó que las entradas de remesas han seguido aumentando, las reservas internacionales brutas se mantienen adecuadas y que el tipo de cambio nominal se mantiene estable, el FMI señaló que la política fiscal continúa limitada por los desafíos de seguridad, las debilidades institucionales y el limitado margen de maniobra. En cuanto al gasto social, el documento señaló que aumentó alrededor de un 34 %, mientras que se proyecta que la deuda pública alcance el 12,4 % del PIB para finales del ejercicio fiscal 2025, la más baja de América Latina.

