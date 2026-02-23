Abinader reivindica a Deligne, Paliza, Guido y Carolina

Creado: Actualizado:

Indudablemente que como secretario de organización y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), respectivamente, el Ing. Deligne Ascención y José Ignacio Paliza, jugaron un rol determinante en las dos victorias consecutivas del hoy Presidente, Luis Abinader Corona. Igualmente, la secretaria general y alcaldesa del D.N, Carolina Mejía.

El PRM ha sido quizás el partido más exitoso de la historia electoral dominicana, porque en apenas 5 años de creado llegó al poder, superando al PLD que tardó 23 años para lograrlo.

Si se mantienen unidos y realizan un buen desempeño gubernamental pudieran seguir gobernando.

Al proclamar en el 11 aniversario del PRM en Santiago la frase: “No somos iguales”, Luis Abinader reivindicó en forma indirecta a Guido Gómez Mazara.

Este ha enfatizado hasta la saciedad tal diferenciación cuando se refiere a la oposición.

“Esos muchachos” del PRM parece que han aprendido la lección del viejo PRD y del propio PLD, cuyas divisiones lo llevaron al colapso político.