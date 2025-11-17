Creado: Actualizado:

Adiós a un amigo del pueblo dominicano! Hace siete meses falleció quien fuera un consagrado médico especializado en Cateterismo Cardíaco, el doctor Rafael González de Peña, quien aportó a la nación importantes investigaciones y conocimientos sobre las enfermedades cardíacas cuando aún la población moría por impericia en esa rama de la medicina. González de Peña fue parte de una estirpe médica especializada en distintas ramas de la cardiología, comprometida con establecer un sistema sanitario que abordara las enfermedades, especialmente las del corazón, con rigor científico, educación de los enfermos y respeto a los derechos de los pacientes. Uno de los aportes más importantes que hizo al pueblo dominicano y a la medicina fue el Primer Estudio sobre la Incidencia de la Hipertensión en la República Dominicana, aún hoy es referente en los estudios de ese ámbito. Tenía por norma medir la presión a las personas que iban a su consultorio en el Salvador B. Gautier y su consulta privada, atendía con total respeto y cercanía a sus pacientes, comentaba que en Medicina existen métodos que no deben ser obviados. El papá del doctor González de Peña y él tenían el mismo nombre y era cardiólogo, fue su ejemplo e inspiración para que optase por estudiar medicina, en su ejercicio aplicó muchas de las experiencias de su progenitor.

Presidió la Asociación Médica Dominicana, La Sociedad Dominicana de Cardiología y gremio médico del IDSS, promovió las Jornadas Médicas realizadas por la AMD mediante las cuales los periodistas del área de la Salud obtenían conocimientos que les permitían orientar adecuadamente a una persona en emergencia.